ロングトールサリーは角馬場からCWコースで調整を済ませた。福永師は「追い切り後も変わらず順調」とアピール。1番人気で7着に敗れた矢車賞から中2週。1F距離延長について「前回より状態は上がっている。リラックスして走れているし、距離はこなせそう」と力を込めた。