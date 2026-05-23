ジュウリョクピエロはE（ダート）コースを半周してからゲートの駐立を確認。佐々木助手は「カイ食いが良く、それでいて落ち着いています」と好気配を口にした。「しっかり攻められている上でプラス体重。体つきは前走より間違いなく良くなっています」と好仕上がりに胸を張った。