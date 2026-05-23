レイクラシックは金曜朝、角馬場で体をほぐした。新谷師は「追い切り後も変わらない雰囲気」と納得の表情。調教後発表の馬体重は8キロ増。「いい感じの体つきになっています。距離が延びていいかなと思うタイプ。決め手を生かせれば」と思い描いた。