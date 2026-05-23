◇セ・リーグ巨人4―7阪神（2026年5月22日東京D）巨人の平山が負傷交代した。0―7の6回先頭で右翼線への二塁打を放ったが、二塁ベースに到達した際に左足を気にするしぐさを見せ、そのまま代走・松本が送られた。左太腿裏付近を痛めたもようで、病院で検査を受けた。阿部監督は「ちょっと時間がかかるかもしれません」と語り、橋上オフェンスチーフコーチは「明日状態を確認して、どうするかという形になる」と説明した