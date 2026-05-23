◇パ・リーグ楽天1―2ロッテ（2026年5月22日楽天モバイル）楽天は投手陣が踏ん張るも打線が佐藤の4号ソロによる1点のみ。今季4度目の4連敗で最多の借金7に膨らんだ。先発ウレーニャが下半身の張りで1イニングで降板するアクシデント。2回から登板のドラフト6位・九谷が3イニングを1安打無失点に抑えた。名古屋名物の味噌かつ店「矢場とん」で勤務経験もある26歳は「ゼロに抑えるのが仕事。いい仕事ができた」。三木監