ソルパッサーレは午前6時の開門直後に坂路を駆け上がった。稽古をつけた井本助手は「程よく気合が乗って、こちらの指示を待てるぐらいいい感じ」と感触を伝えた。7枠14番スタートには「後入れの偶数はいい」と歓迎した。