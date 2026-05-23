桜花賞9着からの反撃を期するドリームコアは角馬場とWコースで調整を行った。南田助手は「追い切った後も変わりなく元気そう」と状態を伝えた。キャリア全5戦がマイルでの競馬だが「体つきを考えると千六だと短いイメージがある。距離が延びるのは大丈夫だと思う」と同助手。20日に亡くなった萩原師に弔いVを届けられるか。