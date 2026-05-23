芝クッション値7.7＝やや軟らかめ※金曜午前10時30分含水率＝芝G前18.7％、4角17.5％ダートG前14.0％、4角15.9％※金曜午前10時30分。芝は内寄りの傷みが激しく、木曜と金曜の雨で大量の水分を含む。外回りのレースは内を避けた攻防に。ダートは時計が出そう。