アメティスタは軽めの運動で体をほぐし、金曜輸送で東京に向かった。牧浦師は「東京は初めてだし向こうで慣らした方が良さそう」と意図を説明。「前走より体調はいいし体の張り感も内側から出ている。距離はこなせると思う」と前向きに語った。