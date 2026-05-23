ロンギングセリーヌは角馬場、ダートコースで体をほぐした。藤田助手は「変わらず順調。やる気ある雰囲気で具合は良さそう」と語った。全5戦でハナを奪っている先行力が魅力。「レースについては乗り役にお任せですね」と、3戦連続のコンビとなる石橋に全権委任の構えだ。