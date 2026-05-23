エンネは芝コースから坂路へ。吉岡師は「落ち着きもあっていい意味でいつも通り。ブレがなく、一直線に上がっていました」と目を細める。フローラSは上がり3F最速タイの末脚で2着。「一戦ごとに体が引き締まっています。皮膚感が薄くなって状態はいい」と上積みを伝えた。