前哨戦のフローラSを快勝したラフターラインズは大外18番に入った。「大外枠は極端ですけど、偶数枠なので良かったと思います」と語ったのは小笠師。ゲートを課題にしているだけに、後入れの偶数枠に安堵（あんど）の表情を浮かべていた。「追い切り後も変わらず順調に来られています」と調整は順調。厩舎初のG1戴冠を目指す。