スウィートハピネスは金曜朝、B（ダート）コースから坂路へ。鳴海助手は「1週前にしっかり追い切って、順調に来ています」とうなずく。「折り合いに不安がない。距離は未知数でもコース替わりはいいと思う」と歓迎した。