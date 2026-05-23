ミツカネベネラは坂路を軽快なピッチで駆け上がった。川崎助手は「カイバをしっかり食べていて落ち着きがある」と追い切り後の様子を伝えた。「奇数枠に入ってしまったので、ゲートでどれだけ落ち着けるか」とポイントを挙げた。