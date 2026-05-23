福永厩舎は2頭出し。アンジュドジョワは指揮官が角馬場で感触を確かめ「こちらも変わりなく順調」と好況を伝えた。「いい雰囲気で戻ってきて、カイバもしっかり食べている。状態は今までで一番良さそう。枠（15番）はもう少し内めが良かったけど楽しみ」と期待を寄せた。