フィギュアスケートでプロとして活動する男子の宇野昌磨さん（28）と女子の本田真凜さん（24）が22日、都内で会見し、ともに現役復帰してアイスダンスで30年フランス・アルプス地域五輪を目指すと発表した。シングル時代は五輪2大会連続メダリストで世界選手権2連覇の宇野さんと世界ジュニア選手権女王の本田さんはともに圧倒的な実績を誇る。交際を公表しており、公私ともにカップルとなった愛称「しょまりん」が銀盤を熱くして