桜花賞5着から臨むアランカールは角馬場で体をほぐした。斉藤崇師は「カイバを前回より食べてくれていますし、体重はそんなに気にしていないです。凄く減ることもないでしょうから」と落ち着いた口ぶり。「難しさもある中で何とかいい状態で出せれば。やれることをやってこられたと思います」と期待を込めた。