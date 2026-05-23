【ニューヨーク共同】22日のニューヨーク・マーカンタイル取引所の原油先物相場は4日ぶりに反発し、指標の米国産標準油種（WTI）の7月渡しが前日比0.25ドル高の1バレル＝96.60ドルで取引を終えた。中東情勢の緊迫化を背景とした供給不安が続き、買い注文がやや優勢となった。ただ、米国とイランの戦闘終結に向けた協議の動向を見極めたいとの様子見姿勢も強く、相場の上げ幅は限られた。