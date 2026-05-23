◆ＪＥＲＡセ・リーグ巨人４―７阪神（２２日・東京ドーム）巨人軍前監督で、オーナー付特別顧問の原辰徳氏（６７）が２２日、スポーツ報知に特別寄稿した。指揮官として球団史上最多となる１２９１勝を誇り、９度のリーグＶ、３度の日本一に導いた名将は、阪神戦（東京Ｄ）でテレビ解説を務めた。ワンサイドの展開の中でチームを動かした“熱”に注目。さらにこの試合で両軍のトップバッターを務めた巨人・平山、阪神・立石に