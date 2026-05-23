◆明治安田Ｊ１百年構想リーグ▽第１８節町田１―０浦和（２２日・ＭＵＦＧ国立）町田は東地区の最終戦で浦和に１―０で勝利した。前半１０分にＦＷエリキがゴールを決めると、そのまま逃げ切った。前節の川崎戦では１―０から後半に追いつかれ、ＰＫ戦の末に敗れた。黒田剛監督は「（川崎戦は）リードの状況で後半を迎えた時にポジションをを取ること、パスコースを作るのが雑になってロングボールが増える風潮があった」と