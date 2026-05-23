モデルでタレントの細川愛倫（あいりん）が、清楚ショットとグラビア姿を公開した。２２日までに自身のインスタグラムを更新し、「お知らせ」を２つ告知。一つ目は「ＢＳよしもと『小倉淳の４７フォーカス』に出演させていただきます」と報告し「住みますランナーさん・住みます芸人さんのご活躍、そして、４７キーワード今回は『脱サラバイオリン職人』。とても興味深い内容になっているのでぜひご覧ください」と呼びかけ、台