17日の京都3Rで落馬負傷した岩田康誠（52）が22日、栗東トレセンに姿を見せ、23日から調教に復帰し来週のダービー（31日、東京）に騎乗することを明かした。「すこぶるいいよ。ちゃんと治療もしているし、日に日に痛みがなくなっているのは間違いない」と笑顔。骨折した右鎖骨にはプレートを入れる手術を受けたという。ダービーは予定通りアスクエジンバラ（牡＝福永）とコンビを組む。「骨1本で済んで、乗るために戻ってこい