「巨人４−７阪神」（２２日、東京ドーム）阪神ドラフト１位・立石正広内野手（２２）＝創価大＝が“初づくし”で堂々の「伝統の一戦」デビューだ。プロ入り初の巨人戦に「１番」でスタメン出場し、初回に初の長打となる左越え二塁打。この回３得点の口火を切ると、三回に中前打。四回にはついに、初の適時打だ。３打席連続安打で初の猛打賞をマーク。前半だけで７得点の打線に火をつけた黄金ルーキーがチームを３連勝に導きチ