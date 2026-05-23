◆ＪＥＲＡセ・リーグ巨人４―７阪神（２２日・東京ドーム）キャベッジは豪快な一振りを見せると、のけぞるようにしながら打球の行方を確認した。今季打者１９６人目で初被弾となった阪神・高橋がガックリとマウンドでしゃがみこんでいる間に悠々とダイヤモンドを回った。２―７の７回２死一塁。カウント１―２から高橋の４球目１４８キロ直球を捉えた。舞い上がった打球は左中間席で弾んだ。意地の８号２ラン。「追加点にな