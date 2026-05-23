「巨人４−７阪神」（２２日、東京ドーム）打たれたが黒星は付けなかった。阪神・高橋遥人投手（３０）が６回２／３を８安打４失点で２０２０年に並ぶ５勝目。それでも無敗の左腕は「しんどい試合に途中から僕のせいでなってしまったので、信用のある投球をしていかなきゃなと思う」と厳しい表情だった。序盤に味方の大量援護をもらい、五回まで無失点と圧倒。ただ、７−０の六回は先頭の平山に、５４イニング目で今季初長打