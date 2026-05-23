「巨人４−７阪神」（２２日、東京ドーム）試合後、阪神・藤川球児監督（４５）の擦れ声が激戦の跡を語る。「タフでしたね…」。結果的に７−４という点差以上に、伝統の一戦は白熱した展開で幕を閉じた。最大７点差をひっくり返した中日戦の翌戦。「特に大切なゲーム」と捉えた分岐点、終盤の流れを食い止めて３連勝だ。交流戦前最後の３連戦。藤川監督は攻めのタクトに出た。前カード中日戦で昇格させた立石を１番起用。遅