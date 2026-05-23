「巨人４−７阪神」（２２日、東京ドーム）阪神ドラフト１位・立石正広内野手（２２）＝創価大＝が堂々の「伝統の一戦」デビューを飾った。「１番」でスタメン出場し、初の適時打を含む３安打で猛打賞。以下、お立ち台での主な一問一答。（緊張した顔で登場）−この大歓声を聞いて。「めちゃくちゃうれしいです」−１番を言われたのはいつ？「きょうの試合前に『１番で行くぞ』っていうふうに言われました」−第１