「プロレス・ドラディション」（２２日、後楽園ホール）藤波辰爾（７２）が新日本のＮＥＶＥＲ無差別級王者・成田蓮（２８）と一騎打ちを行い、ドラゴン殺法で攻め立てたが、地獄の断頭台（ジャンピング・ニーアタック）で撃沈した。決着後もストンピングを受けていたところ、ウルフアロンが突然現れ、成田を背負い投げで一掃。ウルフは成田と６・１４大阪城ホール大会で雪辱戦となるＮＥＶＥＲ王座戦に挑むだけに「おまえが