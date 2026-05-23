俳優の唐沢寿明（６２）が２２日、都内で主演映画「ミステリー・アリーナ」の初日舞台あいさつを共演の芦田愛菜（２１）、浅野ゆう子（６５）、堤幸彦監督（７０）らと行った。唐沢は推理クイズ番組「ミステリー・アリーナ」の、アフロヘアが特徴の個性的な司会者・樺山桃太郎役。ＳＮＳでは「本当にむかついた」という声がある中、唐沢は「やっている時は精いっぱいなので何とも思わなかったが（完成を）見た時に、こんなこと