美容クリニックでも導入実績を持つ圧迫ケアブランド「リポサポ」から、日常使いできる新作「リポサポリラックス-ノンワイヤーブラ-」が登場。術後ケアのノウハウを活かしながら、むくみや拘縮ケア、快適な着け心地を叶えるアイテムとして注目を集めています。締め付け感を抑えつつ、美しいバストラインもサポート。毎日のボディケアをもっと心地よく続けたい女性にぴったりの一枚です♪ 医療品質発想の新ブラ誕生