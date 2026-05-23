女子ゴルフのブリヂストン・レディースは22日に千葉・袖ケ浦CC袖ケ浦Cで第2ラウンドを開始したが、降雨の影響で中断後、天候とコースコンディションの回復が見込めないため中止となった。競技開始後の中止は昨年のTOTOジャパンクラシック以来。大会は3日間に短縮され、54ホールで争われる。23日に予選ラウンドの残り18ホールを実施。24日に決勝ラウンド18ホールを行う。風雨と寒さの中、5ホール目の途中までプレーした初日93