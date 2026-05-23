ルートインBCリーグの神奈川は22日、西武で通算350試合に登板した平井克典投手（34）の入団を発表した。神奈川県藤沢市内の球団事務所で入団会見に臨んだ平井は「チャンスを頂けたことに感謝しています。もう一度、NPBに戻りたい。諦めていない」と再起を誓った。西武では19年にパ・リーグのシーズン最多記録を更新する81試合に登板するなど主に救援投手として活躍し、昨季限りで退団。今季はメキシカンリーグのラグナ・ユニ