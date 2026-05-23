「巨人４−７阪神」（２２日、東京ドーム）巨人のフォレスト・ウィットリー投手（２８）が対策を続けてきた虎狩りへ、いよいよ出陣する。２３日の阪神戦で初対戦を迎えるが「日本に来たときから一番、意識をして動向を追ってきた」と告白。対戦相手の研究にプラスαで阪神対策をしてきたといい、中でも森下＆佐藤輝封じを意気込む。「阪神打線の中ではその２人は脅威。２人を抑えながら、同時に自分自身のピッチングもしっか