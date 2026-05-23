ヤクルトの育成選手・モンテル（本名・日隈モンテル）外野手（２６）が２２日、支配下に昇格した。背番号は「９０」で年俸は５００万円（推定）。「１軍の舞台で勝負できる。うれしい気持ちです」と語った。昨オフに西武から戦力外通告を受け、新加入した。今春の１軍キャンプに抜てきされ、池山監督から打撃の熱血指導も受けた。俊足と身体能力の高さが売りで、指揮官は「打って、守って、走ってという選手」として期待。丸山