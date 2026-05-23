デイリースポーツの記録担当がプロ野球のさまざまな記録をひもとく新企画「記録の向こう側」（随時掲載）。今回は「４年連続で異なる投手が２０勝を挙げた球団」とは。◇◇広島の金城基泰は高卒４年目の１９７４年に急成長。前年初の２桁勝利の１０勝から倍増させ、２０勝を挙げた。当時は数多かったアンダースロー投手で、美しいフォームから浮かび上がる快速球を武器に快投。最下位に沈んだチームにあって孤軍奮闘す