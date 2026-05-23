「ソフトバンク１０−０日本ハム」（２２日、みずほペイペイドーム）勝てば通算３００勝、負ければ通算３００敗。日本ハム・新庄剛志監督（５４）が就任以来２９９勝２９９敗１５分で迎えた節目の一戦は大敗に終わった。今季のソフトバンク戦は６戦全敗。福岡で４連敗となり「この球場で勝ったらいけないっていうルールあったっけ」と苦笑いを浮かべた。タカ投手陣の前に２安打完封負け。唯一の得点機は五回２死から野村が右