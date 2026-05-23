東京六大学野球連盟は２２日、天皇陛下が今季リーグ戦最終週２回戦の３１日・慶大−早大（神宮）を観戦されると発表した。同リーグの天覧試合は１９９４年春の同戦以来、３２年ぶりで、令和では初めてとなる。天皇陛下は今年３月８日に東京ドームで行われたＷＢＣ１次リーグの日本−オーストラリアを皇后陛下、愛子内親王殿下とともに観戦された。プロ野球での天覧試合は、５９年６月２５日の巨人−阪神戦（後楽園）と６６年１