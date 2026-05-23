「巨人４−７阪神」（２２日、東京ドーム）２３日の巨人戦（東京ド）に先発する阪神・村上頌樹投手（２７）が２２日、東京ドームでキャッチボールを行うなど調整し、本塁打を警戒した。「一発に気を付けながら投げていきたい。相手が巨人さんなので、しっかり強い気持ちを持って臨みたい」と力を込めた。開幕戦はキャベッジとダルベックに本塁打を許し、前回対戦の今月１日はダルベックに３ランを献上。巨人戦では２試合連続