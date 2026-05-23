「巨人４−７阪神」（２２日、東京ドーム）強敵の高橋相手に何もできなかったわけではない。次戦以降にともした光。巨人・阿部慎之助監督（４７）は言う。「最後もあそこまでね、高橋投手を多少は追い込めたかなというのはあったんで、次につながるはず」。前回対戦で完封負けを喫した左腕から奪った４点が希望だ。円陣を組んだ六回に突破口は開いた。橋上オフェンスチーフコーチが「集中。どの展開でもしっかり自分の打撃を