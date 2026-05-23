◇大相撲夏場所13日目（2026年5月22日両国国技館）義ノ富士が4日目から9連勝で昨年名古屋場所以来の2桁勝利に乗せた。宇良との3敗対決は力強い突き、押しを浴びせて押し出し。「うまく突っ張りが回転した。いい流れだと思います」とうなずいた。先場所は初の負け越しを経験したが、今場所は後半戦で勢いが増している。首位の霧島を1差でぴたりと追走。「勝って千秋楽につなげたい」と14日目の藤凌駕戦へ意気込んだ。