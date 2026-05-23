フィギュアスケート男子の五輪２大会連続メダリストで元世界王者の宇野昌磨さん（２８）と、２０１６年世界ジュニア選手権女王の本田真凜さん（２４）が２２日、都内で会見し、アイスダンスのカップルとして２０２６〜２７年シーズンからの現役復帰を電撃発表した。所属はトヨタ自動車。愛称“しょまりん”として、フランス・アルプス地方で開催される２０３０年冬季五輪出場を目指す。交際を公表しているフィギュアスケーター