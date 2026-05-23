◇大相撲夏場所13日目（2026年5月22日両国国技館）3年ぶりに関取復帰を果たした十両・炎鵬が明生を下手投げで破り、8勝5敗で勝ち越しを決めた。十両での勝ち越しは23年春場所以来3年ぶり。土俵際での逆転勝利に「ダメかなと思っていたが、人に支えられている感じ。凄い力が出ました」と振り返った。脊髄損傷の大ケガから不死鳥のごとく復活し、目標とする勝ち越しを決めた。「まだ相撲を続けられる。一日でも長く、応援し