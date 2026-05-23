「大相撲夏場所・１３日目」（２２日、両国国技館）炎鵬が２０２３年春場所以来１９場所ぶりに十両での勝ち越しを決めた。体勢を崩され、土俵際で攻め立てられたが、左足をはね上げながら豪快な下手投げで明生を裏返した。大逆転での白星に「ダメかと思ったが、心が持ちこたえてくれた。気がついたら投げていた」と声を弾ませた。首の大ケガから３年ぶりの十両。給金王手から３連敗の苦しさを「リハビリに比べれば全然。毎日