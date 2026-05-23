◇大相撲夏場所13日目（2026年5月22日両国国技館）琴栄峰が霧島に逆転負けし、3敗に後退した。初の大関戦で結びの一番。左四つで寄ったが、外掛けに行ったのが判断ミスだった。「足が浮いて軽くなった。（6日目の）宇良関の時も同じような負け方をした。勉強できてない」と猛省した。58年の年6場所制以降では3組目の兄・琴勝峰との兄弟優勝、元横綱・大鵬に並ぶ歴代5位タイの新入幕から6場所目でのスピード優勝は遠のいた