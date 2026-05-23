◇大相撲夏場所13日目（2026年5月22日両国国技館）霧島は危なかった。土俵際で右足をくの字に曲げながら逆転のうっちゃりを決めたが、相撲内容は完全に琴栄峰の方が上回っていた。最初のすくい投げを残され、少し焦ってしまったようだ。強引に2度目のすくい投げを打とうとして、逆に相手を呼び込んでしまった。そのまま押され絶体絶命のピンチに。しかし3代目・若乃花さんをほうふつさせる驚異的な足腰の粘りで大関の意地を