◇大相撲夏場所13日目（2026年5月22日両国国技館）若隆景が力強い相撲で3敗対決を制し、優勝戦線に踏みとどまった。動きの速い翔猿に対し右差しから圧力をかけ、最後は左手一本で迫力十分のつり出し。相手を土俵下に叩き落とした。三役で大関獲りの起点となる10勝をマークし「下から攻めることができた。しっかり集中して」ときっぱり。優勝争いについても「（意識は）特にない。自分の相撲を取っていきたい」と険しい表情