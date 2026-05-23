「大相撲夏場所・１３日目」（２２日、両国国技館）大関霧島が琴栄峰との２敗対決を物言いの末、逆転のうっちゃりで制し、１１勝目を挙げて単独首位に立った。１差で琴栄峰、義ノ富士、若隆景の３人が追う。結びの一番を、デイリースポーツ評論家で元横綱武蔵丸の武蔵川親方が解説する。◇◇霧島が２敗を守って再び単独トップに立ったね。結びの一番での２敗対決は琴栄峰に攻め込まれて、最後にうっちゃり。物言いが