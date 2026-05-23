µð¿Í¤¬£²£²Æü¤Îºå¿ÀÀï¡ÊÅìµþ¥É¡¼¥à¡Ë¤Ë£´¡½£·¤ÇÇÔ¤ìÏ¢ÇÔ¡£¤½¤ì¤Ç¤âÀä¹¥Ä´¤ÎÁê¼êÀèÈ¯¡¦¹â¶¶ÍÚ¿ÍÅê¼ê¡Ê£³£°¡Ë¤òÁ°¤ËÂÇÀþ¤ÏÅÜÅó¤ÎÄÉ¤¤¾å¤²¤ò¸«¤»¤¿¡£½øÈ×¤ÎÂçÎÌ¼ºÅÀ¤¬¾¡ÇÔ¤ò·èÄêÉÕ¤±¤¿¡£?¥Ï¥ë¥ÈÂÐ·è?¤È¤Ê¤Ã¤¿¤³¤ÎÆü¤ÎÎ¾ÀèÈ¯¡£µð¿Í¤ÎÀèÈ¯¡¦°æ¾å²¹ÂçÅê¼ê¡Ê£²£µ¡Ë¤ÏÁ°²óÅÐÈÄ¤Î£Ä£å£Î£ÁÀï¤Ç£¸²óÌµ¼ºÅÀ¤È¹¥Åê¤·Àª¤¤¤Ë¾è¤Ã¤ÆÅÁÅý¤Î°ìÀï¤ËÎ×¤ó¤À¤¬¡¢½é²ó¤«¤é¿¹²¼¤ÎÅ¬»þÂÇ¡¢Âç»³¤Î£²¥é¥ó¤Ç¤¤¤­¤Ê¤ê£³¼ºÅÀ¡£¤½¤Î¸å¤â¼ºÅÀ¤ò½Å¤Í¡¢¤Þ¤µ¤«¤Î£´