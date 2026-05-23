王者の足元は盤石とは言い切れない。それでも本命の座は不動のようだ。開幕から約２か月が過ぎたＭＬＢで米老舗誌「スポーツ・イラストレイテッド」の電子版「ＯＮＳＩ」は、シーズン序盤の戦力図を改めて検証。焦点の一つに、ドジャースが依然としてワールドシリーズ優勝候補なのかを据えた。結論は明快だった。ドジャースは米国時間２１日（日本時間２２日）現在、３１勝１９敗でナ・リーグ西地区首位。パドレスとは１・５