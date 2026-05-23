ＩＭＭ通貨先物５月１９日資源国通貨豪ドルの買い越し増加 カナダ31231枚の売り越し 14989枚の売り越し増 豪ドル85644枚の買い越し 654枚の買い越し増 ＮＺドル40613枚の売り越し 1463枚の売り越し増 レバレッジド・ファンズ５月１９日資源国通貨豪ドルの買い越し増加 カナダ41711枚の売り越し 1751枚の売り越し増 豪ドル57180枚の買い越し 1386枚の買い越し増 ＮＺドル15435枚の売り越し 4002枚の売り越